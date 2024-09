Tutti con gli occhi al cielo. Tre giorni fra mongolfiere e aquiloni

di Massimo Stefanini

CAPANNORI (Lucca)

La novità assoluta sarà la presenza della musica e il ballo. Tutto pronto per la Festa dell’Aria e dello Sport, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Aero Club Lucca e Aero Club d’Italia e che da venerdì 6 a domenica 8 animerà l’area verde situata sul retro del palazzo comunale e piazza Aldo Moro. Insieme al volo delle mongolfiere, tra cui due special shape, che parteciperanno al raduno aerostatico internazionale "Città di Capannori" e al secondo festival degli aquiloni, ci sarà spazio anche per il divertimento dei giovani con il Dj Set Balla Italia, sabato 7, organizzato dall’associazione Ottavo Nano che si concluderà all’una di notte. Questo rientra nel nuovo progetto lanciato dall’amministrazione Del Chiaro intitolato ’Capannori balla’, ovvero l’organizzazione di serate in discoteca. Poi molte altre iniziative all’aria aperta.

ll programma prevede esibizioni di paramotori con la presenza del capannorese Raffaele Benetti, recordman di velocità in paramotore e la partecipazione di una decina di piloti, voli vincolati in mongolfiera gratuiti, il suggestivo spettacolo notturno delle mongolfiere che si accendono e spengono a ritmo di musica, e tante attività per i più piccoli e un curioso laboratorio di bolle di sapone.

"Anche l’edizione 2024 di questa kermesse propone un programma molto vario, con iniziative adatte a tutte le età - affermano gli assessori al turismo e allo sport, rispettivamente Ilaria Carmassi e Serena Frediani - e le grandi protagoniste della manifestazione saranno le mongolfiere che tornano anche con alcune special shape e con lo straordinario spettacolo notturno del Balloon Glow". Altra grande novità in chiave accessibile a tutti è la presenza della rivoluzionaria Air Duo Chair, l’unica mongolfiera omologata per la scuola di volo e il trasporto di persone con disabilità. A differenza delle mongolfiere tradizionali, la Air Duo Chair è dotata di due comodi seggiolini con cinture di sicurezza al posto del classico cestello, permettendo così a chi ha disabilità di vivere l’emozione del volo in totale comfort e sicurezza. Dal venerdì a domenica, all’aeroporto di Tassignano, ci sarà spazio per il campionato italiano di acrobazia in aliante. Ingresso gratuito per tutti e tre i giorni. Il programma completo è scaricabile dal sito del Comune di Capannori.