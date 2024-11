Tutti a scuola di fumetti. Ilaria del Carretto docet

Lo scorso 25 ottobre, il Salone dell’Arcivescovado di Lucca ha ospitato un evento unico: la presentazione del fumetto “Ilaria del Carretto: Una storia a fumetti“, realizzato da 52 studenti di tre istituti superiori di Lucca nell’ambito del progetto “Scuola a Fumetti“. L’iniziativa ha messo al centro il potenziale educativo del fumetto, dimostrando come questo linguaggio possa trasformarsi in uno strumento efficace per approfondire temi storici e valorizzare il patrimonio culturale locale.

Il percorso di “Scuola a Fumetti“ continua con un nuovo appuntamento venerdì alle ore 15, all’Auditorium Chiesetta dell’Agorà. L’incontro, rivolto principalmente a insegnanti e operatori del settore educativo, sarà aperto a tutti e offrirà uno spazio di confronto sulle potenzialità del fumetto come mezzo espressivo e pedagogico. Ad aprire l’evento sarà Daniela Venturi, dirigente dell’ISI Pertini e capofila del progetto, seguita dagli interventi di Filippo Rossi, docente della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Antonio De Rosa, titolare di Rider Comics e presidente di Artespressa APS, e Valentina Gelli ed Elisa Pierallini, psicologhe territoriali del Comune di Capannori.

I relatori discuteranno delle modalità con cui il progetto è stato realizzato, esplorando il ruolo del fumetto come strumento per promuovere la creatività e sensibilizzare i giovani su temi legati al patrimonio culturale e al territorio. Durante l’incontro, i partecipanti riceveranno una copia del fumetto, un gesto che simbolizza l’impegno del progetto nel rendere la cultura accessibile e coinvolgente per tutti. L’iniziativa si conferma così un’esperienza innovativa, capace di avvicinare il mondo dell’educazione a quello della narrazione grafica, con risultati che lasciano il segno sia tra i banchi di scuola che nella comunità.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito della Biblioteca Agorà e prenotare un posto all’indirizzo: [email protected]

Il progetto “Scuola a fumetti”, promosso dall’ISI Pertini in collaborazione con Liceo Classico Machiavelli e Liceo Artistico Passaglia, in rete con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Artespressa APS, Rider Comics, Ufficio Scolastico Territoriale IX Ufficio di Lucca e la Biblioteca Civica Agorà, è stato realizzato con il sostegno di Siae e del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Per Chi Crea. Attraverso laboratori e attività guidate, gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere le tecniche di narrazione e illustrazione.