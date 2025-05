“Tutela per chi ha avi italiani“. Lucchesi nel Mondo e sindaco dal sottosegretario agli Esteri

Decreto legge cittadinanza: la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, e il sindaco Mario Pardini hanno incontrato ieri a Roma il sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia, Giorgio Silli. L’incontro era stato richiesto dalla presidente della Lucchesi nel Mondo e dal Sindaco di Lucca per confrontarsi in merito al DL del 28 marzo 2025 sulla cittadinanza. Pardini e Del Bianco hanno espresso al sottosegretario la posizione dei Lucchesi nel Mondo in merito alle novità contenute nel recente DL, che era stata delineata durante il direttivo di lunedì 7 aprile condividendo nei suoi punti fondamentali il documento di UNAIE, Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed Emigrati, organismo di cui Del Bianco è presidente emerita e che rappresenta venti associazioni di emigrazione.

Silli, che proprio ieri mattina aveva partecipato ai lavori della commissione chiamata ad esaminare l’iter del DL, ha ascoltato le posizioni espresse dalla delegazione lucchese che, pur condividendo la necessità di rivedere i termini del riacquisto della cittadinanza, ha sottoposto i punti più rilevanti dei documenti di Unaie e LNM tra cui la richiesta che sia reso possibile il riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di emigranti fino la terza generazione. Il sottosegretario ha sottolineato l’urgenza del Governo di regolamentare la materia ed ha illustrato l’iter della conversione del DL e le modifiche in via di definizione.

“Ringrazio il sottosegretario Silli per averci ricevuto, dandoci l’opportunità di rappresentare le istanze delle nostre comunità di oriundi all’estero, che pur vivendo lontani dall’Italia continuano a nutrire attaccamento verso la patria dei loro avi e che desiderano sentirsi parte del nostro Paese“, ha detto Ilaria Del Bianco. “Ringrazio il sindaco Pardini – ha sottolineato - per aver condiviso con noi questo momento di confronto con il sottosegretario, avendo consapevolezza dell’importanza del valore dei tanti lucchesi all’estero, che per il nostro territorio rappresentano una ricchezza di relazioni rapporti umani e opportunità”.

Nella foto: da sinistra, il sindaco Mario Pardini, il sottosegretario Giorgio Silli, la presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco