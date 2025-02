Tuscany indoor di baseball. Doppia vittoria per i Draghetti

Ancora una domenica ricca di soddisfazione per i "Draghetti" DRK Baseball Capannori categoria Under 12 che mettono a segno una doppia vittoria, nel Torneo "Tuscany Indoor League". Nella seconda giornata del torneo, ospitata in collaborazione con il Comune di Capannori alla palestra di San Leonardo in Treponzio, "Draghetti" hanno vinto entrambe le partite, portando quindi a 4 le vittorie consecutive, che fanno salire la squadra in testa al torneo.

"I Draghetti continuano a crescere in determinazione e concentrazione e l’inserimento dei più piccoli procede bene anche grazie all’aiuto dei più grandi che li assistono in campo – queste le parole dello staff tecnico DRK Baseball Capannori –. Siamo soddisfatti dei progressi della squadra, la preparazione invernale è a buon punto e il nostro obiettivo è vedere bimbi e genitori felici e creare un gruppo coeso e competitivo pronto per la prossima stagione".

La prossima giornata di campionato si terrà domenica 9 febbraio a Sesto Fiorentino e i Draghetti sono pronti a dare il massimo per continuare un percorso ben avviato. Appuntamento poi per le finali di nuovo a Capannori il 16 febbraio.