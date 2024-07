“Turn Around BargaJazz Festival“. Concerti nei borghi della Valle

“Turn around - BargaJazz festival“: primo appuntamento per i concerti nei borghi della Garfagnana e Valle del Serchio, stasera alle 21.30, a Castiglione di Garfagnana con il quartetto di Fabrizio Bosso, organizzato da BargaJazz in collaborazione con la Filarmonica Alpina, la Proloco e l’associazione Musica Arte Cultura ed il Comune di Castiglione. Un concerto davvero interessante con Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Si prosegue con un altro appuntamento di spicco, martedì, nel nuovo Parco Inclusivo di Piano di Coreglia: un concerto in prima assoluta del Maryel Jazz Quartet della cantante Maria Laura Bigliazzi, ospite il sassofonista portoricano Miguel Zenon, Mauro Grossi al pianoforte, Guido Zorn al contrabbasso e Francesco Petreni alla batteria.

Altro spettacolo venerdì 27 luglio nel borgo di Fabbriche di Vallico, dove si esibirà il quartetto del trombettista Marco Bartalini con i fratelli Andrea e Nino Pellegrini, al piano e al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Il viaggio musicale alla scoperta delle bellezze naturali della Valle del Serchio prosegue ad agosto con la performance di Silvia Donati & H2O, venerdì 2, a Sommocolonia (location inedita della manifestazione) e con l’evento speciale di domenica 4 con Enganzibao Dance Orchestra e la danzatrice Giselda Ranieri, in località di Pegnana Alta, altra località che viene interessata per la prima volta dai concerti di “Turn Around“.

Si scende poi a Barga il 6 agosto, presso il Chiostro del Conservatorio di S.Elisabetta, con il gruppo di Maurizio Geri e Tchavolo Schmitt. Michela Lombardi con un suo nuovo progetto dal titolo “So Many Stars“ sarà invece l’8 agosto nel castello di Ghivizzano Alto. Sempre a Barga, in collaborazione con la ProLoco di Barga, l’ormai tradizionale appuntamento alle Antiche Cave del Diaspro di Barga che prevede, domenica 11 agosto, una passeggiata-concerto.

Partenza alle 9.30 da piazza Pascoli e ritrovo alle ore 11 in località Giuncheto. Protagonista di quest’anno sarà Nicolao Valiensi che presenterà un lavoro inedito dal titolo “5 episodi per eufonio solo“. Il 13 agosto infine il gruppo Daisy & Uncle della cantante Margherita Giorgi sarà ospite del paese di Cascio, in piazza S.Lorenzo. Tutto questo in attesa poi degli appuntamenti principali del BargaJazz Festival, a partire dal 17 agosto.

Luca Galeotti