Turn Around Bargajazz. Daisy & Uncle in concerto

Oggi il gruppo Daisy & Uncle della giovane cantante Margherita Giorgi sarà ospite del paese di Cascio (Molazzana) in piazza S.Lorenzo. Si tratta di un progetto che intreccia la canzone d’autore allo swing con un programma dinamico, che unisce brani noti della musica francese e americana ad altri originali, assolutamente inediti. Daisy & Uncle, in origine un progetto nato in duo, si è nel tempo rimodulato in varie formazioni e si presenta a questo appuntamento in una versione estesa con il giovane chitarrista/contrabbassista Vittorio Fioramonti, due solisti d’eccezione: Alessio Bianchi alla tromba e Moraldo Marcheschi al clarinetto e al sax e una solida ritmica composta dal duo Luca Franchini al contrabbasso e Franco Mariani alla batteria. (Inizio concerto alle 21:30 – ingresso 5 euro - Prevendite: https://www.liveticket.it/bargajazz). Per quanto riguarda il festival BargaJazz entra nel vivo dal 17 al 24 agosto, con gli spettacoli che si terranno a Barga ai Giardini di Villa Moorings e al Teatro dei Differenti. Domenica 18 agosto evento speciale per la giornata di Barga IN Jazz nel centro storico di Barga a partire dal pomeriggio.

Nelle serate del 23 e 24 agosto protagonista sarà la BargaJazz Orchestra diretta dal M° Mario Raja per il XXXV concorso di arrangiamento e composizione. L’edizione 2024 è dedicata alla musica di Joe Henderson e vedrà come ospite d’onore il sassofonista statunitense Chris Cheek. Sabato 24 alle ore 18 il musicologo Francesco Martinelli terrà un seminario sulla musica e la vita di Joe Henderson alla Fondazione Ricci. Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it.