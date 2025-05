Turisti nella Piana grazie al servizio navetta

Arriva lo Shuttle. Un servizio di navetta turistica settimanale per visitare le zone nord e sud di Capannori. Il progetto, in origine denominato "Turisti in movimento" e adesso ribattezzato "Our country, Your Wonder" ’è nuovo, sperimentato soltanto nel mese di ottobre 2024. Ora il definitivo decollo. Con la determinazione numero 634 dei giorni scorsi, si stabilisce l’affidamento per la promozione del territorio di Capannori, con l’obiettivo di valorizzarlo con una serie di misure mirate all’accoglienza dei turisti, con proposte varie come organizzazione di tour tra i luoghi di maggiore interesse dal punto di vista architettonico e naturalistico, degustazioni ed altro. L’oggetto è il servizio di progettazione e promozione e commercializzazione per gli anni 2025 e 2026, ed è stato affidato all’impresa "Evento Italiano". Nella prima fase, quella dell’autunno scorso, partendo da piazzale Boccherini-Porta Sant’Anna e passando dalla stazione ferroviaria di Lucca, la nuova navetta, che ha una capienza di circa 20 posti, ha condotto i turisti alla scoperta di Capannori e, in particolare, a visitare, in base al pacchetto che sceglieranno, Villa Torrigiani e Villa Reale con degustazioni alla fattoria Maionchi e all’azienda agricola la Badiola per quanto riguarda la zona nord e il lago della Gheradesca e il Camelieto del Compitese, dove è stato possibile visitare la mostra della camelia autunnale. Si è trattato di una prima azione per promuovere Capannori come città del turismo sostenibile, che coniughi i bisogni di chi viene da fuori con quelli di chi a Capannori vive. Ora si passa alla seconda fase, quella più concreta, con la necessità di professionisti del comparto turistico per inserirsi in tour organizzati.

Massimo Stefanini