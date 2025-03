Turismo tra storia e natura. La riscoperta della Via Vandelli

LUCCA

La Garfagnana sta vivendo una stagione di riscoperta grazie a un percorso storico che attraversa le sue vallate: la Via Vandelli. Questo antico tracciato, che unisce Modena a Lucca, ha visto una rinnovata

attenzione negli ultimi anni, soprattutto nell’ambito del rilancio del turismo locale, divenendo un ponte ideale tra passato e futuro, cultura e natura. La Via Vandelli prende il nome dall’ingegnere e cartografo Domenico Vandelli, che nel XVIII secolo progettò questa strada per collegare il Ducato di Modena con la Repubblica di Lucca.

L’obiettivo era creare una via di comunicazione strategica per favorire gli scambi economici e culturali tra i due territori. Il tracciato originale, che si snoda attraverso il Parco dell’Orecchiella, il comune di Camporgiano, e numerosi altri paesi suggestivi, attraversa un paesaggio incontaminato, dove la natura ha saputo preservare la sua bellezza selvaggia.

La riscoperta della Via Vandelli non riguarda solo il recupero storico, ma anche la promozione di un turismo più consapevole e sostenibile: camminare lungo la Via Vandelli significa immergersi in un viaggio che attraversa la storia, le tradizioni e la natura, dove ogni passo racconta una parte del passato e del presente di una terra che è riuscita a conservare la sua autenticità.

Questo tipo di turismo, infatti, valorizza l’interazione tra i visitatori e la comunità locale, sostenendo

l’economia delle piccole realtà, dalle strutture ricettive ai ristoranti, dalle botteghe artigiane ai produttori locali.

Questo cammino, infatti, si inserisce in una strategia più ampia che punta a valorizzare il patrimonio

naturale e culturale del territorio. Progetti di restauro e di valorizzazione, in collaborazione con le istituzioni locali e regionali, stanno restituendo al pubblico un tracciato accessibile, sicuro e arricchito da nuove infrastrutture turistiche.

La Via Vandelli rappresenta un simbolo di speranza e di sviluppo per la Garfagnana, una terra che ha molto da offrire ma che troppo spesso è rimasta lontana dai riflettori del turismo di massa.

Oggi, grazie a questo antico percorso, la regione ha l’opportunità di riscoprire il suo potenziale, di

promuovere un turismo sostenibile e, soprattutto, di coinvolgere le generazioni future nel rispetto del suo patrimonio storico e naturale. La Via Vandelli è una strada che non solo collega due territori, ma che unisce passato e futuro, creando un legame profondo con la bellezza autentica della Garfagnana.