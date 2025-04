Turismo, la crescita non si ferma. Nel primo trimestre dell’anno arrivi +6% e presenze +7,5%

Turismo, il primo trimestre del 2025 segnala ancora una crescita: secondo i dati forniti dal Comune di Lucca, gli arrivi nei primi tre mesi del nuovo anno hanno fatto registrare un più 6 per cento, mentre le presenze (a cui è legato il numero delle notti trascorse) è addirittura del 7,5 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. E i primi segnali sono quelli di un’importante presenza anche per il periodo pasquale e i ponti festivi fino a maggio.

Numeri che sono vengono con molta soddisfazione a Palazzo Orsetti.

"Quando ci siamo insediati – dichiarano infatti il sindaco Mario Pardini e l’assessore al Turismo Remo Santini – ci siamo posti l’obiettivo di rendere Lucca attrattiva dodici mesi l’anno. I risultati ci stanno dando ragione: l’organizzazione di eventi mirati nei mesi invernali come Lucca Magico Natale, Lucca in Maschera e Lucca Gustosa, ma anche il nuovo Lucca Olive Oil You, hanno garantito flussi in più di visitatori, coinvolgendo famiglie, appassionati e curiosi. Questo sta permettendo alle attività del territorio di lavorare anche in un periodo che un tempo era sinonimo di stallo. Ma si può fare ancora meglio".

L’amministrazione si dice dunque soddisfatta.

"Stiamo costruendo un modello di città accogliente, vitale, capace di offrire esperienze autentiche in ogni periodo dell’anno – aggiunge Santini – Il turismo è ormai una voce centrale nell’economia lucchese, non solo per chi lavora direttamente nel settore, ma per tutta la rete commerciale e produttiva della città. Più visitatori significano anche più sicurezza, più vitalità e più opportunità per tutti. Però l’obiettivo non è macinare tutti gli anni un record, bensì di una crescita armonica che consenta di stabilizzare questi dati già così importanti".

L’assessore al Turismo sottolinea come le nuove normative legate al Cin (Codice Identificativo Nazionale) che ha obbligato tutte le strutture ricettive a registrarsi ufficialmente dal primo gennaio, abbiano fatto emergere alcune centinaia prima sconosciute.

"Questa circostanza può influenzare i numeri in positivo – ammette – ma contemporaneamente va tenuto conto del fatto che, rispetto al primo trimestre 2024, a incidere negativamente è stata la pioggia record e il fatto che lo scorso anno la Pasqua era a marzo. In attesa dei dati definitivi, si segnala comunque un balzo in avanti delle strutture ricettive non alberghiere, un comparto che continua a crescere e a rispondere con grande dinamismo alla domanda".

L’amministrazione comunale, viene assicurato, continuerà a investire nella promozione del brand Lucca, valorizzando ogni canale di comunicazione, con l’obiettivo di stabilizzare le presenze e puntare su un turismo di qualità. Obiettivo non certo semplice.

Fabrizio Vincenti