Turismo e servizi. Forza Italia a confronto con Confcommercio

La questione degli affitti brevi per fini turistici e l’importanza di garantire maggiori servizi durante l’estate: sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro tra Forza Italia e la Confcommercio di Lucca (nella foto). A guidare la delegazione del partito il vice segretario nazionale Deborah Bergamini e il segretario provinciale Carlo Bigongiari. Il confronto rientra tra le attività che gli azzurri svolgono periodicamente con le associazioni di categoria e i cittadini per ascoltare le problematiche e cercare di dare una soluzione concreta alle richieste.

Si è partiti dall’analizzare il fenomeno della microcriminalità presente in alcune zone del territorio e non il non più rinviabile potenziamento dei controlli attraverso un maggior numero di agenti delle forze dell’ordine presenti. Questo sia nei periodi dell’anno in cui le città e i luoghi sono meno frequentati, dando maggiori garanzie ai residenti per una vivibilità serena, ma anche quando il movimento di visitatori italiani e stranieri inizia a farsi consistente.

Flussi turistici in crescita per i quali (argomento su cui c’è stata sintonia di vedute tra Confcommercio e Forza Italia) soprattutto in estate vanno garantiti maggiori servizi come ad esempio l’assistenza sanitaria: in particolare in Versilia, dove il personale è sottodimensionato e nei mesi in cui la popolazione raddoppia o triplica per la presenza dei vacanzieri il sistema va al collasso.

Sul fronte delle abitazioni invece, per favorire le locazioni di più lungo periodo rispetto a quelle di un week end o di poche settimane, sia Confcommercio che Forza Italia concordano sul fatto che c’è bisogno di una legge che tuteli maggiormente i proprietari di immobili nei confronti degli inquilini morosi o inadempienti, in modo che ci sia una spinta per tornare anche a disponibilità di affitti lunghi. Ma anche più controlli sull’abusivismo sempre nel settore turistico. Durante l’incontro si è parlato poi della necessità di tutela i negozi storici, per difendere l’identità e le tradizioni, del rendere efficace il nuovo sistema di sorveglianza della Ztl nel centro di Lucca con una campagna informativa che metta in primo piano i vantaggi e non susciti allarmismi, e infine si è discusso del progetto di ampliamento del porto di Carrara.

“Un faccia a faccia proficuo con il presidente Ademaro Cordoni e i vertici dell’associazione - commentano l’onorevole Bergamini e Bigongiari - porteremo le istanze della categoria all’attenzione del Governo e delle amministrazioni comunali nella quali siamo presenti in giunta. Concordiamo su molte delle soluzioni suggerite da Confcommercio e ci impegneremo affinché vengano tradotte in realtà”.