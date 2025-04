Pensa di comprare rare carte dei Pokemon, ma è una truffa. Due denunciati

Fornaci di Barga (Lucca), 19 aprile 2025 – Si fingono in possesso di rare carte dei Pokemon e truffano collezionista: due persone denunciate. È costata abbastanza salata ad un collezionista residente in Media Valle la sua passione per le carte Pokemon.

Non tanto per l’essersene accaparrate di rare e da sfoggiare con un acquisto andato a buon fine, ma poiché truffato da una coppia lombarda che, fingendo di esserne in possesso, lo hanno indotto ad un acquisto concordato on line di oltre 1000 euro al quale non è poi corrisposto l’arrivo del prodotto richiesto.

I due, lui 25enne e lei 30enne, sono stati identificati dai Carabinieri di Fornaci di Barga e denunciati per truffa alla competente autorità giudiziaria.