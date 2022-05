Trovato in casa stroncato da un infarto a 41 anni

Bagni di Lucca, 26 maggio 2022 - Grande commozione a Bagni di Lucca per l’improvvisa scomparsa di Andrea Ghilardi, 41 anni. La morte, un infarto che non gli ha lasciato scampo, lo ha colto da solo, a casa. Lo hanno ritrovato Carabinieri e Vigili del Fuoco, verso le 10 di mattina, dopo aver forzato la porta dell’abitazione. Lavorava a Lucca in una società informatica esperta in finanziamenti, i suoi soci martedì mattina, non vedendolo giungere puntuale al lavoro, come era solito, si erano preoccupati e avevano cercato di rintracciarlo al cellulare, senza ricevere risposta. Sospettando qualcosa, hanno deciso di avvisare la sorella. È stata lei a dare l’allarme ai Carabinieri che, a loro volta, hanno allertato i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118, temendo il peggio.

Dopo vari tentativi di contattarlo di nuovo, i Vigili del fuoco hanno provveduto a forzare la porta di ingresso. Andrea è stato rivenuto in casa, ormai privo di vita. Era un appassionato di Rally e, più in particolare, delle Auto d’Epoca, per cui era molto conosciuto e stimato in tutta la Toscana ed anche oltre, essendo stato fino allo scorso anno presidente del Beta Montecarlo club Italia. Lo ricorda, affranto, il suo amico Roberto Bacci, con il quale collaborava attivamente nell’organizzazione di raduni. "Andrea - ha commentato Bacci - non era solo un amico ed un grande collaboratore, ma soprattutto un compagno di avventure. Mi mancherà."

Marco Nicoli