Troppi infortuni, la squadra si ritira

Una decisione inaspettata quella del Rugby Lucca di ritirarsi dal campionato di Serie C. La formazione lucchese, dopo, oltre un decennio di militanza nei campionati e tornei regionali ed interregionali, non concluderà la stagione, dove peraltro era già sfumata la possibilità di accedere ai play-off.

"Abbiamo iniziato la stagione - commenta il presidente Valerio Raschioni - con la consapevolezza di avere una rosa ristretta. Soprattutto in certi ruoli particolarmente delicati, come la prima linea, dove non è semplice riuscire a trovare degli innesti. Per questo motivo abbiamo sondato tutte le opzioni possibili, inclusa la possibilità di sinergie con società limitrofe. Nonostante tutto il nostro impegno e la buona volontà però non siamo riusciti a trovare delle soluzioni che fossero soddisfacenti sia per gli atleti che per la società. Per questo abbiamo deciso di provare ad affrontare la prima parte di stagione con le nostre sole forze".

In una stagione già difficile non sono mancati gli infortuni. "Siamo tornati dalla trasferta di Cortona - prosegue - in condizioni veramente difficili. Con molti giocatori infortunati, alcuni dei quali costretti a restare fuori per molto tempo. Andare avanti in queste condizioni era complicato. Trovare sostituti a stagione iniziata non è mai semplice e questo ci ha costretto a dare forfait anche per una motivazione economica. Avremmo rischiato migliaia di euro di multa per ogni partita in cui non fossimo stati in grado di presentare una formazione da mandare a referto".

"Abbiamo lasciato liberi i nostri atleti - conclude - di decidere come concludere la stagione. Alcuni andranno a giocare altrove, altri resteranno qui ad allenarsi e a dare una mano alle giovanili. Ma ci aspettiamo di ritrovare tutti al “Romei“ a fine agosto. Siamo già al lavoro per pianificare la prossima stagione". Per il futuro c’è già lo studio di una collaborazione che la società rossonera sta portando avanti in modo proficuo a livello juniores con Pistoia e Valdinievole.

Alessia Lombardi