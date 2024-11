Troppe giovani vite spezzate. La manifestazione in ricordo di Marianna

Una tradizione per sensibilizzare tutti. Domenica, il 17 novembre, nell’ambito della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, alle 15,30 in via Sottomonte a Massa Macinaia, frazione di Capannori, alla stele che ricorda Marianna Barsotti, morta in un incidente il 12 novembre 1995 ad appena 16 anni, si svolgerà una cerimonia di ricordo di tutte le vittime, ragazzi e ragazze (come Rebecca Cucchi) che hanno perso la vita.

La sorella di Marianna Barsotti, Damiana, da tempo è impegnata a portare avanti una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e, come responsabile provinciale dell’associazione italiana vittime della strada, fornisce il supporto necessario a persone che hanno subito questo grave lutto. La funzione religiosa verrà celebrata da Don Nando Ottaviani. Saranno presenti esponenti delle amministrazioni comunali di Lucca e di Capannori e i rappresentanti delle forze dell’ordine. In caso di maltempo l’evento si svolgerà ugualmente.

Un ricordo, insieme ai familiari, per chi ha perso la vita, ma anche un momento di riflessione su un tema sempre attuale. La Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della strada è riconosciuta anche dalle Nazioni Unite. Dal 2017, per legge, è anche Giornata Nazionale.

"Ricordiamo – spiega Damiana Barsotti – tutte le vittime di incidenti stradali: giovani vite spezzate troppo presto. Sulle strade si registrano cifre da guerra: ogni anno migliaia di persone sono vittime di incidenti stradali o diventano invalidi gravi e altrettante famiglie ne pagano le conseguenze sociali ed economiche. Attraverso l’associazione cerchiamo di stare vicini a chi si trova ad affrontare queste tragedie e partecipiamo anche a campagne di prevenzione e sensibilizzazione e sollecitiamo le istituzioni ad un impegno costante per migliorare la sicurezza stradale e aumentare i controlli".

Massimo Stefanini