“Troppe distrazioni al volante“

“La prima causa degli incidenti al volante anche a Lucca? E’ la distrazione, purtroppo, e un ruolo importante lo giocano sicuramente i cellulari. Se ne fa un uso molto pericoloso. Tanto è vero che in caso di incidente mortale vengono sequestrati e inviati al nostro laboratorio per appurare che utilizzo ne è stato fatto mentre si era alla guida... Il nostro appello è sempre quello di non farsi distrarre da questi apparecchi mentre si è al volante e di stare attenti, per esempio, anche ad impostare le funzioni del navigatore, sebbene sia legale. Insomma, massima attenzione a tutto ciò che ci fa perdere di vista la strada anche per pochi attimi“.

Lo sottolinea il comandante della Polizia Stradale, Pietro Ciaramella, evidenziando come nel corso del 2023 siano state elevate dalla Polstrada di Lucca 230 sanzioni per utilizzo di cellulare alla guida, grazie a pattugie in borghese. Il comandante ha anche sottolineato l’importanza di attività di prevenzione sul territorio non solo per una corretta educazione stradale ma ad esempio anche per incontri sul tema delle truffe realizzati in collaborazione con Confartigianato. Una fra tutte, la classica truffa dello specchietto rotto.