Tripla inaugurazione. Mezzo Prociv, tecnologia. Starlink e defibrillatore per la Croce Rossa

Una mattinata di festa ieri mattina alla sede della Croce Rossa per l’inaugurazione di un nuovo mezzo della Protezione civile e di un defibrillatore che sarà messo a disposizione della popolazione. Il defibrillatore e le attrezzature di cui è stato dotato il mezzo – donato dal Comune di Lucca – sono stati acquistati a seguito di una raccolta fondi organizzata da un partner dell’Associazione, la palestra Gimnasia Fitness Club, in collaborazione con Fideuram Private Banker.

Presenti al taglio del nastro il presidente Fabio Bocca, il vicepresidente Giuseppe Lembo, gli assessori del Comune di Lucca Giovanni Minniti e Fabio Barsanti, Paolo Cervi della palestra Gimnasia e Andrea Pucciani, della Private Banker Banca Fideuram. Presente anche una rappresentanza del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e i volontari della Croce Verde e della Misericordia di Lucca.

"Tre donazioni importanti per aiutare la popolazione - commentano Fabio Bocca e Giuseppe Lembo della Croce Rossa - . Ringraziamo l’amministrazione che ha capito che per aiutare i cittadini bisogna in primis aiutare le associazioni. Il nuovo mezzo sarà utilizzato per le emergenze e le allerte meteo che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti. I ringraziamenti vanno anche ai donatori e alla palestra Gimnasia grazie alla quale abbiamo potuto allestire il mezzo". "Un grazie particolare, visto che siamo al termine di questo mandato, vorrei farlo anche a tutti i volontari che ci hanno aiutato a costruire questa Croce Rossa. Lasceremo in eredità sicuramente qualcosa di bello", ha concluso Bocca.

L’Associazione ha acquistato anche un importante strumento – lo Starlink – una tecnologia satellitare innovativa che assicurerà ai volontari della Croce Rossa, i primi a Lucca ad utilizzarlo, una connessione internet stabile e veloce anche nelle situazioni più critiche.

"Si tratta di un’attrezzatura che ci permette di avere una connessione internet satellitare, quindi disponibile anche in caso di black out delle linee terrestri - spiega la volontaria Cristina Grida - . In caso di emergenza ci permetterà quindi di attivare in qualsiasi luogo una connessione stabile e sicura, garantendo operatività immediata".