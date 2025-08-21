Tribunale, in arrivo 13 giudici. La dottoressa Nidia Genovese presidente della sezione penale

Il giudice Nidia Genovese è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente di sezione al tribunale di Lucca. Ieri mattina a palazzo di Giustizia la breve ma significativa cerimonia di immissione nelle funzioni da parte del presidente del tribunale Gerardo Boragine, alla presenza di numerosi colleghi, del personale degli uffici giudiziari e di rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Lucca.

"Quello di oggi – ha sottolineato il presidente Boragine nel suo discorso – è un riconoscimento strameritato, un passaggio a mio avviso doveroso di un percorso professionale straordinario. Tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con la dottoressa Genovese hanno avuto modo di apprezzare la sua capacità di dedizione al lavoro, la sua capacità di comprendere al volo tutte le situazioni con un’intelligenza nitida e straordinaria. Un esempio per tutti, il modo in cui a suo tempo ha accettato di far parte del collegio del processo per la strage di Viareggio: non ha battuto ciglio e si è subito rimboccata le maniche per studiare quelle migliaia e migliaia di pagine e affrontare poi quell’impegno così importante. Una persona che fa parlare i fatti, insomma. Per questo credo che nessun altro potesse più di lei ambire a ricoprire questo ruolo di presidente della sezione penale del tribunale di Lucca. Ed è tra l’altro la prima donna a raggiungere questa carica".

"Oltretutto – ha aggiunto il dottor Boragine – è un’organizzatrice straordinaria e ne abbiamo proprio bisogno, perché come sapete stanno per arrivare al tribunale di Lucca ben 13 nuovi giudizi a rinforzare gli organici. ne avevamo annunciati 11, ma ora ne sono stati aggiunti 2. Arriveranno tra settembre e gennaio e saranno distribuiti tra civile e penale. Sette sono di prima nomina, mentre altri sei sono giudici già esperti. Quindi dobbiamo riorganizzare completamente il tribunale... Buon lavoro dunque alla dottoressa Genovese".

"Quando sono arrivata a Lucca – ha commentato la dottoressa Nidia Genovese – almeno nei patti coniugali, doveva essere una sede transitoria (il marito è il giudice Stefano Billet, a lungo al tribunale di Lucca e ora presidente del tribunale di Pistoia, ndr). Ma devo dire che a Lucca ci siamo trovati benissimo. Personalmente ho un ottimo rapporto con le persone con cui lavoro in tribunale, con tante anche un rapporto di affetto. Anche con il Foro c’è un buon rapporto, positivo rispettoso e cordiale. Sono molto contenta di questo ruolo e ringrazio tutti per la vostra presenza oggi". Poi un applauso corale, meritato e sincero.

Paolo Pacini