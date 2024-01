Trentotto posti disponibili all’Azienda. Toscana nord ovest

C’è tempo fino a giovedi 15 febbraio per presentare domanda per la selezione ad uno dei 38 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 10 riservati ai giovani con minori opportunità, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Il progetto presentato dall’Azienda Toscana nord ovest si colloca su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). La documentazione relativa al bando è consultabile su https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/407-partecipare-al-servizio-civile. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro. I progetti presenti dall’Azienda Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Nel dettaglio le sedi di attuazione dei progetti e la suddivisione dei posti disponibili: ospedale San Luca, via Guglielmo Lippi Francesconi 1, posti 4; Castelnuovo di Garfagnana, ospedale in via dell’Ospedale 3, posti 2 di cui 1 GMO.