Treni, interventi sulla Lucca-Aulla Servizio con autobus sostitutivi

Lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana tra Castelnuovo Garfagnana e Aulla Lunigiana sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana dal 12 giugno al 30 agosto 2023. Nella tratta compresa tra le stazioni di Camporgiano e Piazza al Serchio verranno effettuati interventi di consolidamento alle gallerie Acquabianca e Rio Cavo e al ponte Rio Cavo. Tra Aulla e Minucciano i lavori riguarderanno il viadotto sul Rio Tassonaro. A Castelnuovo Garfagnana proseguiranno i lavori per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione. Sarà effettuato il rifacimento del piano stradale di tutti i passaggi a livello tra Aulla e Minucciano. Su tutta la linea verranno anche effettuati controlli sullo stato della vegetazione presente in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a oltre 15 milioni di euro. Durante l’interruzione i treni in servizio sulla linea Lucca – Aulla saranno sostituiti con autobus tra Fornaci di Barga o Castelnuovo Garfagnana e Aulla Lunigiana.