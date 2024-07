Tre strade per arrivare al centravanti

Fermo restando al suo posto sulla fascia sinistra Francesco Fedato, con la speranza che abbia superato il serio problema alla caviglia, che di fatto gli ha fatto saltare la scorsa stagione e torni ad essere quel fantasista che conosciamo, rimane da sciogliere il rebus degli altri due attaccanti di un certo peso che servono per alzare la famosa asticella in attacco. In base agli ultimi "rumors" di mercato, che ovviamente vanno presi col beneficio di inventario, la situazione dovrebbe essere questa: la Lucchese vorrebbe cambiare sia Magnaghi che Ravasio. Il centravanti, che ha un ingaggio molto alto è stato di recente accostato al Trento e alla Giana Erminio, ma poi la trattativa non sarebbe decollata. Ravasio, che ha sempre fatto intendere di non voler tornare nella Lucchese, dove due stagioni orsono, non era stato apprezzato, dovrebbe tornare al Sorrento, dove ha fatto molto bene.

Lo "scoglio" da superare riguarda la contropartita economica che la Lucchese pretende per lasciare andare via l‘attaccante. L’affare comunque, dovrebbe andare in porto. Ed ora passiamo, intanto, al centravanti che Ferrarese (in foto Alcide) vorrebbe mettere a disposizione di Gorgone. Tre le strade che il diesse rossonero sta percorrendo. La prima porta a Cittadella, dove gioca quel Magrassi, trentaduenne di Dolo, che abbiamo visto all’opera tre stagioni orsono nel Pontedera quando mise a segno la bellezza di 15 gol, prima di trasferirsi all’Entella (10 reti) ed infine da due anni in serie B con il Cittadella, dove per la verità ha segnato poco.

Il problema è che Magrassi ha un ingaggio da serie B. Fuori budget per la Lucchese? Mah! Vedremo. La seconda pista porta a Stefano Pettinari trentaduenne di Roma, non un vero e proprio "bomber" (la sua migliore stagione in fatto di gol è stata quella di Trapani con 17 centri), ma sicuramente un attaccante di peso per la categoria. E’ in uscita dalla Reggiana.

La terza ed ultima porta a Mantova, dove da tre stagioni gioca il trentenne siciliano di Agrigento Gaetano Monachello, che prima di un infortunio, aveva segnato la bellezza di 11 reti con i virgiliani. Dei tre attaccanti sul taccuino di Ferrarese, dovrebbe essere quello con un ingaggio più alla portata. Staremo a vedere in settimana, quando dovrebbe andare in porto l‘ingaggio del centrocampista Sala dalla Pro Sesto.

Ancora grande incertezza sulla scelta del difensore centrale, oltre a Botrini, Sabbione e Gasbarro. In settimana è atteso il via libera del Frosinone per il ventenne portiere Palmisani alla Lucchese con grande soddisfazione da parte di mister Gorgone, che lo ha avuto come numero uno nella Primavera laziale. Ieri chiedevamo che fine aveva fatto l’organigramma del settore giovanile rossonero studiato da Massimo Morgia, senza aver avuto alcuna risposta. Oggi è ufficiale il passaggio dell’ex Oliviero Di Stefano alla Primavera del Pontedera.

Emiliano Pellegrini