Tre limoni 100 lire!. Viaggio amarcord nella nostra storia

“Tre limoni... cento lire“, appuntamento l’11 dicembre alle ore 17,15 al Real Collegio, aperto a tutti gli interessati. “Tre limoni... cento lire“. E il grande portone della Manifattura tabacchi si apriva lasciando uscire le sigaraie come per magia, i banchi della frutta e dei fiori si affollavano tra una musica di voci, di richiami come una liberazione. Donne a quei banchi, donne che già avevano fatto una lunga giornata di lavoro in piazza del Carmine, all’anfiteatro, nelle strade della città, con la stessa energia e vitalità di sempre.

La storia di quei tempi è ormai lontana racchiusa nel ricordo ma indelebile e innegabile testimonianza di vita e di lavoro. Per noi lucchesi le “piazzaiole” saranno sempre parte integrante della nostra comunità, esempi di tenacia, di resistenza, con quella nota di folclore nella loro parlata, cantilenante e allo stesso tempo imperiosa, nei loro modi bruschi e decisi che erano la loro difesa necessaria per affrontare lunghi tempi di lavoro.

Come ricorda una di loro, Beppina, la fatica si faceva sentire solo a sera, la giornata scorreva veloce insieme alle altre, ai clienti, alla baruffe che ogni tanto animavano gli animi ma che, come erano state accese, presto si spegnevano, perché l’importante era vendere!

Mercoledì 11 dicembre al Real Collegio saranno riportati alla memoria quei tempi passati attraverso le foto e le musiche, tra allegria, fatica e tanta, tanta condivisione. L’iniziativa, aperta a tutti, è nata da Simonetta Simonetti e Michela Sorbi, due lucchesi di “Lucca dentro“ che, con il prezioso aiuto e competenza di Paolo Pescucci hanno realizzato un video per fermarne il ricordo e farne un dono alle nuove generazioni. "Certamente – spiegano le organizzatrici – oggi quei luoghi densi di umanità e di attività sono molto diversi e difficilmente evocano quello che furono ma nel nostro intento c’è anche quello di farli rivivere... anche per poco!".