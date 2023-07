Tre giorni di eventi a Lucca Motor Village Domenica il Rally Coppa Città di Lucca

Tutto pronto per la la 58° edizione del Rally Coppa Città di Lucca, che prenderà il via domenica da piazzale San Donato. Quest’anno per la prima volta, anche per bilanciare il provvisorio spostamento dalla storica location del Caffè delle Mura a quello di piazzale Verdi per la concomitanza con i concerti del Lucca Summer Festival e al fine di vivacizzare l’area ovest della città, il Comune insieme a Aci Lucca ha coordinato una serie di iniziative che fanno parte di Lucca Motor Village. Il primo evento sarà la mostra fotografica ‘La città dei motori’ al castello di San Donato, visitabile da oggi fino a domenica, in orario 10-18. Promossa da Aci Lucca con il Comune e con la Fondazione Barsanti e Matteucci, la mostra propone foto messe a disposizione da Aci Lucca, Lucar e Foto Alcide con scatti negli anni a cavallo delle due Guerre e la storia dei rally dal dopoguerra a oggi. Lo spazio fieristico nell’area tra la ex Cavallerizza e il castello di San Donato apre oggi con tre sezioni da visitare: Expo,un’ampia esposizione di auto d’epoca, l’area Games e Merchandising, con simulatori, e la Tastings, con degustazioni enogastronomiche. L’inaugurazione di Lucca Motor Village è domani alle 12.