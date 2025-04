Tre giorni con il Festival della Risata. Comicità senza freni in San Romano

In un’epoca in cui l’ironia è terreno minato, il Festival della Risata rompe gli schemi e, anzi, rilancia. Da due giorni dello scorso anno a tre giorni densi di eventi per il 2025, più precisamente giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 maggio. Tanti i super ospiti di questa edizione: dal grande attore e comico Rocco Papaleo, agli autori di “comic news” di Lercio.it che hanno portato la satira e la risata ad esplodere nella rete; dall’attrice fiorentina Katia Beni, fino al cantante e vignettista Max Paiella passando per il lancio dell’esordiente Graziana Allegra.

A presentare la nuova edizione Elisa D’Agostino che insieme a Erika Citti dell’associazione culturale E&E - Events and Executive organizzano il festival e Vanni Baldini, autore comico che sarà sul palco insieme agli artisti per realizzare veri spettacoli-interviste (o interviste spettacolari), una formula del tutto inedita vero “marchio” della manifestazione. Il Festival della Risata è anticipato da una straordinaria anteprima ad ingresso libero: giovedì 1 maggio alle ore 11 (ospitata alle librerie Feltrinelli in via Beccheria a Lucca), la presentazione del libro 70 I grandi rompicazzo della storia (71 con te): chiacchierata con gli autori di Lercio.it, moderata da Vanni Baldini (a seguire firmacopie).

Via ufficiale alle ore 16 con Accetta il Coniglio! - intervista spettacolo di Max Paiella, comico, cantante e vignettista all’Auditorium San Romano (ingresso libero). Paiella, dopo aver preso parte a tante trasmissioni tv, come Zelig e Parla con me, oltre ad aver collaborato fra gli altri con Serena Dandini, è ospite fisso del Ruggito del Coniglio su Radio2 dove impersona tra gli altri anche il cantante triste Vinicius Du Marones. Sempre il 1 maggio dalle 17,30 alle 19 appuntamento con E’ Vero o è Lercio? Il Lercio live show , spettacolo comico-satirico ideato dalla redazione di Lercio.it con ingresso libero all’Auditorium San Romano (consigliata prenotazione per mail a: [email protected] indicando quante persone). Un format divertentissimo che permetterà di conoscere succosi retroscena dei protagonisti e degli ideatori delle strisce satiriche e comiche che quotidianamente sono seguite da milioni di fan in rete e sui social, accompagnandoli con ironia nell’attualità, attraverso le comics news realizzate come veri lanci di agenzia o articoli di giornali e dei siti di informazione.

Il secondo giorno, venerdi 2 maggio si apre con l’appuntamento delle ore 16, Un mondo di Beni! Intervista/spettacolo a Katia Beni attrice e comica fiorentina amata dal grande pubblico, che insieme a Vanni Baldini ripercorrerà tutta la sua carriera, facendo emergere i segreti della sua comicità. Appuntamento ad ingresso libero all’Auditorium San Romano. A seguire dalle 17,30 sarà il momento di Happy bad day di e con Graziana Allegra comica esordiente, seguitissima sui social da migliaia di giovani, che si auto definisce attrice comica in una vita drammatica. Dopo aver presentato lo scorso anno il comico “Lunanzio” (Loris Fabiani) il Festival della Risata torna a promuove giovani artisti. Nello spettacolo comico Graziana affronta diverse tematiche dal bodyshaming al giudizio altrui alle figuracce che ci fanno sentire deboli, ma che in realtà ci rendono unici. Il tutto sapientemente condito dal gusto di ridere, ingrediente fondamentale.

Laura Sartini