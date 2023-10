Trauma cranico e ferita a una gamba a Molazzana: escursionista soccorsa

Dopo l’attivazione nella mattinata di domenica per un intervento nel comune di Bagni di Lucca, zona Vico Pancellorum, dove un giovane escursionista si trovava in preda a uno shock anafilattico, i tecnici del Sast, stazione di Lucca, sono stati ancora allertati per un soccorso nel comune di Molazzana. Nel tardo pomeriggio, nell’area della Falesia delle Rocchette, una giovane escursionista, fiorentina classe 1990, colta da malore era scivolata lungo il ripido pendio della parete rocciosa, procurandosi un trauma cranico e un ematoma a un arto inferiore. La squadra dei soccorritori alpini è giunta velocemente sul posto e ha provveduto ad imbarellare la ragazza che è stata recuperata sul crinale, Una volta calata fino alla strada, un’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo l’ha trasportata all’ospedale San Luca di Lucca.

Fio. Co.