Transizione digitale: in città il quinto congresso dell’Asl

Si svolgerà venerdì prossimo, 4 ottobre, il quinto congresso sulla Transizione digitale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. L’evento ha il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia digitale, si svolgerà al Grande Hotel Guinigi (in via Romana 1247 a Lucca) e quest’anno si focalizzerà sul tema “Motivare e guidare operatori e utenti alla transizione digitale”. Particolarità dell’edizione 2024: tutto il congresso si svolgerà in modalità paperless, cioè senza usare carta. Anche le procedure di accesso avverranno senza moduli cartacei. In foto, Alessandro Iala, responsabile Asl per la transizione digitale.