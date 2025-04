Traffico in tilt. L’ira dei cittadini: "Quando il ponte?"

Ancora proteste sulla situazione viaria in Media Valle. Ieri, a causa dei lavori attualmente in corso fra Borgo a Mozzano e Diecimo lungo la via Lodovica, il traffico è andato letteralmente in tilt, formando lunghe code anche di 20/25 minuti. Molti gli automobilisti spazientiti che avevano il timore di ritardare su impegni presi o per lavoro. Lo segnalano alcuni residenti di Diecimo e Borgo a Mozzano che affermano: "Per carità gli interventi vanno fatti ma, visto che vi è allo stato attuale solo la strada provinciale 20 come strada alternativa per raggiungere Lucca o altre direzioni, non sarebbe stato meglio organizzare il tutto con turni a rotazione durante la notte?". "Diciamo questo – aggiungono - perché se succede un imprevisto, tipo un incidente come quello avvenuto poco fa nella zone zona del ponte di Calavorno, siamo nel caos. A maggior ragione, spero veramente che l’idea di creare una struttura alternativa come il ponte tra Pian della Rocca e Fornoli (che proponiamo da oltre 4 anni) sia presa finalmente bene in considerazione".

La questione del Ponte sul Serchio che colleghi Fornoli, comune di Bagni di Lucca e Piano della Rocca frazione del Comune di Borgo a Mozzano è da anni sul tappeto, ma finora si era rimasti fermi alle dichiarazioni di intenti, mentre ultimamente sono venute fuori novità interessanti proprio riguardo al progetto tanto ambito e richiesta da cittadini e istituzioni locali. Lo spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti: "Ci stiamo muovendo in questa direzione già da tempo interessando gli enti superiori. Intanto abbiamo convenuto con l’assessore regionale alla viabilità e ai trasporti Stefano Baccelli di confrontarci in un tavolo aperto che affronti il problema in modo concreto. Ringrazio anche quei cittadini – conclude – che ci hanno consegnato le firme sulla petizione per la viabilità, che sicuramente ci danno un ottimo sostegno".

Marco Nicoli