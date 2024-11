Tradizione e innovazione: ’Il segreto di Liberato’

"Il Segreto di Liberato": Un viaggio tra musica , mito e animazioni. All’interno del programma dei Comics 2024, il film "Il Segreto di Liberato" di Francesco Lettieri ha trovato spazio per una discussione approfondita, coinvolgendo il pubblico. La pellicola, attesissima dai fan della misteriosa icona Liberato, intreccia musica e mito, esplorando una Napoli nuova attraverso una produzione animata innovativa. Dopo la proiezione, due tra i registi del progetto – Lorenzo Ceccotti, noto anche come LRNZ e Giuseppe Squillaci – hanno offerto uno sguardo dietro le quinte, arricchendo l’esperienza dei partecipanti con dettagli sulle tecniche d’animazione, sulle ispirazioni visive e sulle sfide produttive. "Il Segreto di Liberato" si immerge in un mondo dove la Napoli contemporanea si fonde con il folklore e la simbologia. Il film porta in scena l’atmosfera enigmatica che caratterizza il progetto musicale di Liberato, il cantautore napoletano la cui identità resta tuttora un mistero. Francesco Lettieri, già collaboratore di Liberato in vari videoclip, sfrutta il mezzo cinematografico e l’animazione per espandere il mondo narrativo dell’artista, creando un intreccio di storie che vanno oltre la semplice trama.

Ogni scena esplora un aspetto della cultura partenopea. Durante l’incontro, Lorenzo Ceccotti e Giuseppe Squillaci, hanno risposto alle domande dei fan e condiviso curiosità tecniche. Ceccotti, noto illustratore e designer, ha descritto il processo creativo che ha dato vita alle ambientazioni e ai personaggi, rivelando come l’animazione sia stata progettata per valorizzare le atmosfere oscure e poetiche del mondo di Liberato. Squillaci ha aggiunto dettagli sulle scelte stilistiche, spiegando come il team abbia sfruttato tecniche miste, tra animazione tradizionale e digitale.

Tra le domande dal pubblico, molte hanno riguardato la colonna sonora: l’accompagnamento musicale è centrale e aggiunge una dimensione emotiva che potenzia le immagini. Ceccotti e Squillaci hanno spiegato come Liberato abbia collaborato alla selezione delle tracce e come la musica rappresenti un personaggio a sé, amplificando le emozioni dei protagonisti. Realizzato in collaborazione con Be Water Film, Red Private e Netflix, "Il Segreto di Liberato" rappresenta un progetto ambizioso nel panorama dell’animazione italiana. Il team ha raccontato come il processo produttivo sia durato più del previsto, coinvolgendo professionisti che hanno contribuito a creare un’opera capace di rompere le barriere, dove si riesce a trattare della musica, della nascita del personaggio, della città di Napoli e si, anche di manga e fumetti.

Rebecca Graziano