Tra buona musica e cibo di strada. Garfagnana food e music festival. Una sfilata di band da tutta Italia

Da oggi fino a domenica, in Piazza della Repubblica, 28 gruppi musicali saranno protagonisti al Garfagnana Food e Music Festival, una rassegna, aperta dalle 11 a mezzanotte, con ingresso libero, tante specialità gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali, spettacoli di fuoco, trampolieri e trucca bimbi, per la gioia dei più piccoli. E’ un festival giovane, dinamico dove la buona musica ed il cibo di strada si fondono. Da parte degli organizzatori un ringraziamento particolare va allo sponsor principale, il rum Legendario, distribuito da Giemme Servic, ed al Comune.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore comunale Alessandro Pedreschi, gli imprenditori Stefano Pioli e Lino Marcucetti, il conduttore radiofonico e presentatore Carlos Alfredo Bartolomei. Dunque la risposta dal mondo della musica è stata forte, con le 28 band provenienti da diverse zone d’Italia, da Venezia a Roma, da Milano a Siena, senza ovviamente dimenticare i quattro gruppi della Valle del Serchio, Isi Band, Briganti in fuga, Rum 06 e Shameless. Oggi, alle 13, il via alle quattro giornate garfagnine con i saluti del sindaco Andrea Tagliasacchi e poi saliranno sul palco, un alla volta, Isi Band, Briganti in fuga, Rum 06, Dark Matter, Lddp, Kimaera, Rov, Twist of fate, Tothem. Venerdì con inizio alle 18: Mucchioselvaggio, Alby Band, Arousal, Magic Jukebox’77, Social Six. Sabato dalle 17: Stiloidi Lunari, Dendroica, Casinò Grunge, Oreazone, Back one out, Fegatelli. Infine domenica, con inizio alle 13: Shameless, Ragni a 4 zampe, Lost &Found, Spleen Tree, Radio Rock, Twisted Heads, Panda Pakse, Soulcircle. Molta attesa poi in particolare per il gruppo Rum06 che è di Castelnuovo, con voce di Alice, al basso Simone, alla chitarra Francesco, alle tastiere Gianluca, al sax Simone Moretti e alla batteria Elia. Dopo essersi conosciuti per attività musicali all’oratorio parrocchiale di Castelnuovo hanno deciso nel 2024 di creare questo gruppo con lo scopo di divertirsi insieme alla gente che ascolta. "Abbiamo - spiegano - un repertorio che va dal soul americano anni ‘80 al funk e al funky fino al pop dei giorni nostri".

"Sabato – ha spiegato alla presentazione Lino Marcuccetti – saranno presenti anche degli artisti di strada per intrattenere anche i più piccoli".

Dino Magistrelli