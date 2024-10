Totem pubblicitari. Scattano nuove regole

L’amministrazione comunale di Lucca ha approvato una nuova delibera che regolamenta l’installazione dei totem pubblicitari temporanei. Si tratta di una misura volta a garantire un maggiore rispetto dell’estetica cittadina e a rendere il centro storico ancor più attrattivo per i visitatori e vivibile per i residenti, proseguendo così nella direzione intrapresa di valorizzazione della città.

La delibera definisce l’installazione di totem trifacciali autoportanti, con dimensioni massime di 1 metro di base per 2 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle intemperie e dotati di sostegni anticaduta. I totem potranno rimanere esposti da 7 giorni prima fino a 7 giorni dopo l’evento pubblicizzato, con deroghe previste solo per manifestazioni di lunga durata. Le nuove postazioni individuate sono state attentamente selezionate per limitare l’impatto visivo sulle principali aree monumentali, privilegiando invece spazi esterni al cuore storico e architettonico della città.

"Questo provvedimento – spiega l’assessore al Decoro urbano Paola Granucci – rappresenta un passo importante per innalzare il decoro urbano, migliorando non solo l’immagine della città per i visitatori, ma anche la vivibilità per residenti. Un centro storico curato e ordinato è essenziale per promuovere Lucca come destinazione di assoluta eccellenza".

Le 17 postazioni individuate per l’installazione dei totem sono: tre in piazzale Verdi (a destra e a sinistra delle entrate pedonali e accanto all’Ufficio Informazioni Turistiche), uno all’interno della sortita pedonale sugli spalti da piazza San Frediano, due all’esterno di Porta Santa Maria, in prossimità dei parcheggi auto, e uno all’interno della piazza, accanto al defibrillatore, uno all’esterno di Porta San Jacopo, sul marciapiede inghiaiato, uno in via dei Bacchettoni, vicino all’ingresso del parcheggio ex Caserma Mazzini, unoin via della Quarquonia, all’uscita dal Giardino degli Osservanti.

Un altro in via Elisa, prima dell’ingresso alla Biblioteca IMT, uno a Porta San Gervasio, uno in Corso Garibaldi, vicino agli scalini per piazzale Arrigoni, uno all’esterno di Porta San Pietro (lato destro), uno nei pressi della sortita del Campo Balilla da via Carrara, uno su viale Carducci, vicino alla sortita delle Mura da via del Pallone, uno in piazza della Magione, accanto alla cabina telefonica. La regolamentazione dei totem pubblicitari si inserisce in un più ampio progetto di gestione degli spazi pubblici, pensato per preservare il valore storico e architettonico del centro di Lucca.