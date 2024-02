Torneo Nepi, Fantile è medaglia d’oro

Medaglia d’oro al prestigioso torneo

di Nepi per lo junior 57 chilogrammi Leonardo Fantile della Pugilistica Lucchese che, opposto in finale a Matteo Marchis, ha dimostrato i suoi rapidi e significativi miglioramenti. Trovatosi davanti un atleta aggressivo, Fantile ha saputo adattare la sua boxe all’avversario, concentrandosi sul gioco di gambe per evitarne gli assalti. Il risultato di questo atteggiamento sono state tre riprese vinte e, di conseguenza, la medaglia d’oro per il lucchese.

In occasione dell’interregionale Toscana-Campania, è stato lo Schoolboy 54kg Matteo Porcu, che si è confrontato con Andrea Corridori, che ha sostituito il pugile campano che si è rivelato indisponibile all’ultimo momento. Un’occasione d’oro per il lucchese di rifarsi dell’avversario che lo aveva sconfitto al debutto, che è stata colta prontamente. La pressione applicata costantemente dal pugile nostrano non

ha infatti consentito a Corridori di esprimersi al meglio, portando così ad una netta vittoria per Porcu.

Sempre al trofeo Nepi prestazione non convincente per Federico Inguaggiato, che ha fronteggiato Ramir Santangelo. L’incontro sembrava essere alla portata del lucchese che

si è infatti aggiudicato la prima ripresa. Dal secondo round, però, il lucchese

ha iniziato ad accusare

un calo fisico e di concentrazione, perdendo di misura il round, per poi perdere in modo netto

il terzo. La sconfitta che ne è conseguita ha quindi lasciato l’amaro in bocca allo staff tecnico, che ha visto sprecare una buona occasione di portare a casa il primo posto

nella categoria.

Ma. Ste.