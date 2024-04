Tornano i corsi serali all’Ipsia “Simoni“

All’ Ipsia "Simoni" dell’ Isi Garfagnana riprende l’istruzione per adulti ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. La sede del corso è in via Nicola Fabrizi 74/A a Castelnuovo, in orario serale, cinque giorni la settimana. Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Per informazioni e la modulistica, il referente del corso è il professor Alessandro Marigliani: [email protected], la segreteria dell’Istituto indirizzo mail: [email protected] e il sito web: www.isigarfagnana.edu.it. Il corso è rivolto a lavoratori e non, a chi vuole completare il ciclo di studi, a chiunque desideri aumentare il proprio bagaglio conoscitivo. Attraverso un sistema di crediti, già conseguiti attraverso l’esperienza scolastica pregressa, o attraverso l’esperienza professionale e lavorativa, gli studenti hanno la possibilità di svolgere percorsi flessibili.