Torna “Lucca Bimbi“. Due giornate di festa nel Real Collegio

Tutto pronto per l’8ª edizione di “Lucca Bimbi“, la festa dei bambini e delle famiglie sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 10 alle 20, al Real Collegio. Il programma è stato presentato ieri dall’organizzatrice, Vitalba Scalia, dall’assessore alla Cultura del Comune, Mia Pisano, e dal presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini (nella foto). "Questa manifestazione – ha spiegato l’assessore Pisano – è cresciuta tanto e come amministrazione siamo ben felici di dare il nostro appoggio a un’iniziativa che abbina al divertimento dei più piccoli i momenti di approfondimento in un bellissimo spazio come il Real Collegio con il quale sono state avviate molte sinergie".

Più di 10 aree e altrettante occasioni per inventare, scoprire, approfondire, divertirsi e stupirsi. Ci saranno l’Area Spettacoli, con live show, musical e spettacoli teatrali come "La Foresta Incantata" un viaggio immersivo e canoro tra le fiabe più belle e "Lo Chiamerò Pinocchio", un omaggio teatrale alla storia più amata e conosciuta in tutto il mondo. Nell’Area Scientifica, invece, sarà possibile mettersi alla prova con esperimenti di biologia chimica. E ancora: l’Area Preistorica, dove imparare tutto sugli uomini primitivi, e quella del Museo, realizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Pisa con un vero e proprio viaggio alla scoperta della natura e dell’evoluzione dell’uomo. Immancabile l’Area Lego, ricca di mattoncini colorati, l’Area Arte, per entrare letteralmente nei quadri, l’Area Kung-Fu e l’Area Pirati.

"Ci saranno tante novità anche per i più piccoli – conferma l’organizzatrice Scalia – e tante realtà coinvolte, a partire dal Museo di Storia Naturale che creerà un vero e proprio museo nel Real Collegio. Tanto spazio alla cultura e alla scienza ma anche al divertimento con la presenza dei personaggi delle fiabe più amati dai piccoli". Ad arricchire il programma prevede infatti tante occasioni per incontrare i beniamini dei bambini: Minnie e Topolino, le Principesse Disney come Elsa, Biancaneve e Rapunzel, ma anche Spider Man e Steve di Minecraft. E poi ancora la meraviglia di due mostre a tema fiabe e favole, il kamishibai: l’antica arte del teatro giapponese, il percorso giochi e laboratori dedicato ai più piccini, ma anche ai genitori; i giochi in legno di una volta, le bolle giganti e tanto altro. Presenti, inoltre, artigiani ed espositori legati al mondo dell’editoria e dell’istruzione.

"E’ un onore ospitare simili iniziative che portano famiglie e bambini a passare momenti sereni – ha concluso Franceschini – un grazie anche al Comune di Lucca e all’assessore Pisano per quanto ci stanno affiancando". All’interno della manifestazione sarà disponibile un’area food con panini, pizza, primi piatti, una caffetteria e diversi punti ristoro con gelati, crepes e altre golosità per spuntini e merende. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro (abbonamento per i due giorni: 25 euro), ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni di età, e per i diversamente abili in carrozzina e bambini con 104 certificata.?I biglietti potranno essere acquistati all’ingresso della manifestazione, ma anche online sul sito luccabimbi.com