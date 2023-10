Torna l’iniziativa “Soffitte in Piazza” a Capannori: riuso e riciclo

Si torna in piazza a Capannori. Nuovo appuntamento per oggi, domenica 15 Ottobre, a Capannori in piazza Aldo Moro con i banchi di “Soffitte in Piazza“, manifestazione organizzata dall’Associazione per Lammari in collaborazione con il Comune di Capannori. La manifestazione, capostipite dei mercati di questo genere, è nata nel primo decennio degli anni Duemila quando il comune di Capannori aderì al progetto Rifiuti Zero.

L’Associazione Per Lammari con l’organizzazione di questa manifestazione vuole diffondere l’esperienza del riciclo degli oggetti inutilizzati come valore da coltivare nei cittadini, creando così un’occasione di scambio e di vendita, sensibilizzando le persone al recupero degli oggetti per uno stile di vita più eco – compatibile per una migliore qualità della vita. “Quello che oggi non serve più a te - non buttarlo - a qualcuno può essere sempre utile”. Gli organizzatori si aspettano numerosi visitatori per approfittare di ghiotte occasioni. I banchi saranno presenti dalle ore 9 alle ore 18.30.