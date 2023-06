Torna l’esposizione del coltello artigianale

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dell’artigianato e dell’oggettistica quello che si svolgerà il 4 giugno nella ex Chiesa della Misericordia a Montecarlo. Dove avrà luogo la sesta edizione della mostra del coltello artistico artigianale. Un evento gratuito aperto a tutti organizzato dall’Associazione Coltellinai Hobbisty Italianai (A.C.H.I.) e che ha ricevuto anche il patrocinio del comune, lieto di ospitare una mostra che si abbina perfettamente con la storia e le tradizioni del paese lucchese, le cui vie, un tempo, erano popolate e animate da botteghe di artigiani e armaioli. "Anche quest’anno siamo riusciti a portare a Montecarlo una ventina di espositori. Si tratta di coltellinai provenienti da diverse regioni d’Italia che producono a mano i loro coltelli, dalla scelta dei materiali alla progettazione del design. Un lavoro che può richiedere dalle 10 alle 20 ore a seconda del modello e del risultato che si vuole ottenere – ci spiega Moreno Vannelli, socio A.C.H.I. e organizzatore dell’evento -. L’idea di questa mostra nasce dalla volontà di portare in provincia di Lucca un evento diffuso in altre parti d’Italia e che anche a Montecarlo ha riscontrato una discreta attenzione e interesse da parte del pubblico locale, che spazia: dagli appassionati e dai collezionisti, fino ai semplici curiosi".

I coltelli in mostra, unici nel loro genere e selezionati con cura dagli artigiani stessi, rappresentano un’ampia varietà di tecniche, materiali e stili tutti diversi tra di loro e capaci di soddisfare i gusti più diversi. La mostra sarà accessibile al pubblico durante la prima domenica di giugno dalle 9 alle 18.

Andrea Falaschi