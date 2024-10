Torna la tradizione. Oggi pomeriggio: "Castagnata in piazza"

Dalle 12 di oggi si apre il percorso degustativo, totalmente rinnovato e come sempre in questo periodo contraddistinto dai classici colori autunnali, dell’attesa "Castagnata in Piazza" all’interno delle mura del borgo panoramico di Cascio, nel comune di Molazzana. Dopo il grande successo di partecipazione delle storiche manifestazioni e feste estive a base della regina di tutte le pietanze tipiche locali, la Criscioletta, il paese della Garfagnana con i suoi abitanti si appresta, infatti, a salutare l’autunno con i prodotti del bosco e le loro sapienti e tradizionali trasformazioni in piatti golosi dal sapore e il profumo della terra. Nel menù, tutto da scoprire, non mancheranno le polente con farine della Garfagnana, granoturco e castagne, la tipica infarinata e il piatto freddo di salumi e formaggi, come il bicchiere di vin novo e i rinomati dolci di Cascio, preparati con le antiche ricette tramandate nelle famiglie del borgo medievale.

Dalle 15, il fuoco si accenderà sotto le grandi padelle esposte in fila per preparare le mondine, poi saranno serviti i necci, il castagnaccio e gli originali bombolecci, mentre la piazza sarà animata dai banchi del mercatino di prodotti tipici e di artigianato locale e si apriranno le porte del laboratorio ambientale per bambini "Liberamente Biodiversi". Immancabile, poi, il punto di spaccio del prezioso lievito madre, dove si potranno ottenere tutte le informazioni utili per il suo utilizzo e il mantenimento nel tempo. Spazio anche al divertimento e al relax non prettamente culinario con la musica e la danza grazie all’ esibizione degli allievi del "Centro d’Arti" di Gallicano. La "Castagnata in Piazza" è organizzata dalla Asr Cascio guidata dal presidente Alessandro Bertolini, con la collaborazione delle associazioni del territorio e del comune di Molazzana.

Fiorella Corti