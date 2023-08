Torna la “Sagra Pascoliana“ Incontri e visite nei luoghi del Poeta

Tornano domani 6 agosto gli appuntamenti con la tradizionale Sagra Pascoliana: insieme di momenti dedicati alla memoria di Giovanni Pascoli sull’Appennino, promosse e sostenute dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, insieme a Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune di Barga, Fondazione Giovanni Pascoli, UNITRE Barga, Istituto Storico di Barga.

L’appuntamento è domattina, alle ore 10, al Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana), per la commemorazione del 91° anniversario della Sagra Pascoliana. Interverranno le autorità e il professor Pietro Paolo Angelini sul tema: “La partecipazione di Maria Pascoli alla Sagra Pascoliana dal 1933 al 1939”. Segue l’incontro con i poeti dell’oggi, con i “Montanini” dell’Appennino, per presentare una lettura poetica coordinata da Pietro Paolo Pighini.

Il programma della giornata prosegue con alle ore 12,15 al Passo delle Forbici la Santa Messa celebrata in memoria del poeta, alla cappella dedicata, come l’antica chiesa medievale annessa all’Ospizio costruito poco sotto il passo, a Nostra Signora delle Alpi. Alle 16 la visita guidata al Giro del Diavolo, luogo caratteristico di San Pellegrino dell’Alpe, dove sono ammassate le pietre portate per secoli lassù, sul crinale dell’Appennino, quale atto di penitenza e devozione. Altra iniziativa pomeridiana legata alla storia di Lucca e a Giovanni Pascoli, alle 17,30 il trasferimento “Al Pradaccio” di San Pellegrino in Alpe per il tradizionale “Omaggio al “Cippo di Alfredo Caselli”, monumento costruito nel 1924 nel luogo dove il noto mecenate lucchese poneva dal 1901 la tipica tenda per un soggiorno estivo e dove mori il 15 agosto 1921. Dopo il saluto delle autorità seguirà l’intervento di Sara Moscardini su “ Il testamento di Alfredo Caselli”.

La giornata inizia quindi recuperando gli eventi del 7 agosto 1932, quando prese il via al Passo delle Forbici un vero culto della memoria di Giovanni Pascoli in una festa, unica in quegli anni, che vedeva lassù l’incontro degli amici del poeta e degli studiosi di tutta Italia, oltre che la gente del luogo. Dal 1933 parteciperà Maria Pascoli. La Sagra sarà sospesa nel 1940 a causa della guerra e ripresa nel 1962.

Da alcuni anni la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con il territorio, sostiene oltre la Sagra Pascoliana, anche il recupero della figura di Alfredo Caselli, importante mecenate lucchese, amico del Pascoli e di Puccini, a cui ha dedicato approfondimenti storici e pubblicazioni.