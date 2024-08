Torna la grande Festa dell’Aria. Il cielo si riempie di mongolfiere: "Puntiamo anche sull’inclusione"

I cieli di Capannori e della Piana si colorano di mongolfiere di tutti i colori. Torna la Festa dell’Aria e dello Sport, promossa dal Comune in collaborazione con Aero Club Lucca e Aero Club d’Italia che dal 6 all’8 settembre. Cuore della manifestazione quest’anno saranno l’area verde, sul retro del palazzo comunale e piazza Aldo Moro. Insieme al volo delle mongolfiere tra cui due di forme speciali (Le chat Noir e Wallace e Gromit) che parteciperanno al Raduno Aerostatico Internazionale Città di Capannori, e al ‘2° Festival degli aquiloni Città di Capannori’ , quest’anno ci sarà spazio anche per il divertimento dei giovani con il Dj Set ‘Balla Italia’ (sabato 7 settembre) organizzato da Ottavo Nano. A presentare la manifestazione gli assessori comunali al turismo Ilaria Carmassi e allo sport Serena Frediani, il vice presidente dell’Aero Club Lucca ‘Carlo Del Prete’ Giuliano Barsali, il presidente dell’associazione Volo a velo Lucca, Giuseppe Nottolini presente insieme a Roberto Diciotti, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione provinciale di Lucca, Giuseppe Bonuccelli e Severino Pieretti, del presidente dell’Associazione Lucca Senza Barriere Domenico Passalacqua, della rappresentante dell’associazione Artigiani e Artisti di Pandora, Antonella Fugiaschi e dei rappresentanti dell’Ottavo Nano Luca Matteoni, Luca Lazzareschi e Beniamino Bertolacci. "Avremo un programma molto variegato, che vede per la prima volta anche uno spazio per il divertimento dei giovani con il ‘Balla Italia’ - affermano l’ assessora al turismo, Ilaria Carmassi e l’assessore allo sport Serena Frediani -. Come sempre, le grandi protagoniste della manifestazione saranno le mongolfiere che tornano anche con alcune speciali e lo straordinario spettacolo notturno del Balloon Glow. Poi spazio al festival degli aquiloni e a tante attività per i più piccoli".

"Una festa improntata anche all’inclusione con la presenza di voli vincolati accessibili anche a persone con disabilità. L’evento sarà inoltre una vetrina eccezionale per le associazioni sportive del nostro territorio che promuoveranno lo sport per tutti, ad ingresso gratuito". Il programma prevede esibizioni di paramotori con la presenza del capannorese Raffaele Benetti, recordman di velocità, voli vincolati in mongolfiera gratuiti, il suggestivo spettacolo notturno delle mongolfiere che si accendono e spengono a ritmo di musica, e tante attività per i più piccoli, tra cui, Pompieropoli e un laboratorio di bolle di sapone. Saranno presenti piloti di spicco internazionale: come John Aimo (detentore del record italiano di altitudine e durata), Filippo Orlando (il più giovane pilota d’Italia e vincitore del Campionato Italiano 2023) Pierrick Duvuoisin (detentore di tre record del mondo), Andrew Holly (proprietario di mongolfiere a forma speciale). Grande novità in chiave accessibile per l’edizione 2024: la presenza della rivoluzionaria Air Duo Chair, l’unica mongolfiera omologata per la scuola di volo e il trasporto di persone con disabilità. Inoltre all’aeroporto di Tassignano si svolgerà il Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante 2024 .

B.D.C.