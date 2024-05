Torna la “Festa di Primavera“. Una settimana di appuntamenti dedicati a ragazzi e studenti

Ha preso il via, al mercato di Marlia, la 37a edizione della Festa di Primavera promossa dal Rione Santa Caterina in collaborazione con il Comune di Capannori, che dà spazio alle scuole del territorio per realizzare spettacoli musicali, teatrali e recite. A dare il via all’attesissimo appuntamento è stata l’esibizione concerto, ieri sera, dell’Orchestra di flauti dolci della scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari, composta in questo caso dalle sole classi prime. La nuova edizione della Festa di Primavera, proseguirà per tutta la settimana e vedrà come protagonisti tanti alunni e studenti delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie provenienti dalle scuole della zona di Marlia e di alcuni paesi limitrofi.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani (mercoledì 29 maggio) già dalle ore 9 con l’esibizione dei bambini della scuola dell’infanzia di Marlia che canterano ‘Calzini spaiati’, What’s your name’ e ‘Terra madre terra’. Lo spettacolo proseguirà fino alle ore 13. Ad esibirsi saranno anche gli alunni della scuola primaria di Marlia: classi 1A, 1B, 1C con alcune canzoni, a cantare anche la classe 2B, mentre la classe 2A reciterà una poesia. Le classi 3A e 3B daranno vita ad uno musicale; le classi 4A e 4B si esibiranno in alcune canzoni, così come le classi 5A e 5B. Inoltre, si svolgeranno in contemporanea alcune attività legate al progetto ‘Impariamo pasticciando’. Sempre mercoledì 29 maggio, ma alle ore 21 è in programma il Concerto dell’Orchestra di flauti dolci della scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari con l’esibizione delle classi seconde e terze. Giovedì 30 maggio alle ore 16 la manifestazione proseguirà con la festa della scuola materna. Venerdì 31 maggio alle ore 20,30 è in programma lo spettacolo teatrale della scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ di Saltocchio che mettono in scena ‘Il Mago di Oz’.

Sabato 1 giugno alle ore 21,30 avrà inoltre luogo la 30a edizione della Rassegna ‘Poesia e prosa’. La Festa di Primavera si concluderà lunedì 3 giugno, alle 21 con una iniziativa teatrale delle classi seconde e terze della scuola primaria di Marlia, che metteranno in scena ‘Il Mago di Oz’ e ‘Le avventure di Peter Pan’.