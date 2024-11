Torna il “Circuito Off“. Foto in 50 locali e negozi

Torna alla grande il “Circuito Off“ promosso dall’associazione “WeLovePh“ con la sua speciale formula vincente che va avanti dal 2013: portare le fotografie a invadere e animare decine di negozi, botteghe e pubblici esercizi del centro storico, dove sono liberamente fruibili a tutti. Per l’undicesimo anno, dal 16 novembre al 1 dicembre, il centro storico sarà dunque il palcoscenico d’eccezione per le opere selezionate dalla giuria: ben 55 le esposizioni di 46 autori, in 49 location, più 3 collettive, che trasformeranno la città in un fantastico salone aperto a tutti, dove si potrà ammirare Fotografia in ogni angolo. L’evento conta sulla Raccomandazione FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) N° M37-2024, il patrocinio del Comune di Lucca, di Photolux e della Fondazione Lucca Sviluppo.

Una rete sempre più ampia e coinvolgente che avvicina alla fotografia non solo gli appassionati, ma anche un pubblico più vasto e variegato. Uno strumento efficacissimo, insomma, per diffondere la cultura fotografica, mentre per i fotografi selezionati c’è l’interessante opportunità di esporre in queste gallerie d’arte estemporanee, vetrine speciali e molto frequentate. Questa vetrina fotografica diffusa in tutto il centro storico intende anche premiare i migliori lavori e mettere in risalto la creatività dei vari autori.

Ecco i progetti più significativi selezionati quest’anno, come sempre indicati a pari merito. Miglior Lavoro: “I carbonai di Serra San Bruno“ di Tiziana Marchetti. Miglior Lavoro: “Xanax“ di Tommaso Poli. Miglior Lavoro: “Alma de Cuba“ di Mirko Torresani (qui sopra uno dei suoi scatti). Senza dimenticare ovviamente i più giovani: dal 2018, viene infatti premiato anche il miglior progetto fotografico di under 25. E tra quelli proposti in questa edizione, la giuria ha scelto il lavoro “Without“ di Laura Corrado. L’inaugurazione si terrà sabato 16 novembre alle ore 10 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino, con la premiazione delle migliori opere pervenute. Nell’occasione la fotografa Lucia Baldini terrà la conferenza “Luci sulla ribalta e altre visioni“.

Nell’ambito della manifestazione si possono anche ammirare la collettiva dell’associazione “WeLovePh“ nella chiesa di Santa Caterina, e nel chiostro dell’Agorà quella del Laboratorio DiCult 170 “Totem e Tabù“ e quella del Laboratorio dell’associazione “L’amore non conta i cromosomi“ intitolata “Attraverso i tuoi occhi“.