Torna il bando "Sport e socializzazione" Per le domande c’è tempo fino al 31 marzo

Dopo il grande successo nel 2022 torna il bando "Sport e socializzazione" ideato dalla Fondazione Crl per promuovere il ritorno alla pratica sportiva e alla socialità soprattutto di bambini, ragazzi e anziani. C’è tempo fino al 31 marzo, dunque, per enti del Terzo settore, enti pubblici ed enti religiosi, che potranno fare domanda per realizzare iniziative di vario tipo. In questa sua seconda edizione, il bando intende infatti sostenere prioritariamente progetti in cui sport e attività ricreative siano strumenti efficaci di inclusione sociale, soprattutto per persone che vivono condizioni di fragilità. Parliamo di attenzione per soggetti che vivono difficoltà socio-economiche, di sostegno alla promozione della salute e del benessere psicofisico, ma anche dell’acquisto di ausili e attrezzature sportive per lo svolgimento dell’attività da parte di persone con disabilità, o ancora l’organizzazione di tornei, esibizioni ed eventi volti alla sensibilizzazione alla pratica sportiva proprio dei soggetti disabili. Questo solo per citare alcune possibili linee di progettazione che verranno sostenute grazie ad un budget complessivo di 600 mila euro.