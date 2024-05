Torna "Garfagnana’s Got Talent". Novità per i premi e la giuria

E’ stata presentata la VII edizione di Garfagnana’s Got Talent. Dopo la crescita e il successo della passata stagione, l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, punta ancora forte sul concorso artistico per animare l’estate castelnuovese. Ben tre le serate in programma: venerdì 19 e venerdì 26 luglio per le due semifinali e finalissima spostata nel giorno di apertura della settimana del commercio ovvero giovedì 8 agosto.

Le iscrizioni sono aperte e si può consultare il regolamento sul sito ufficiale www.castelnuovoeventi.it da dove si può scaricare anche il modulo. Invariato il montepremi, 2mila euro in buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti all’associazione. Oltre ai buoni acquisto, l’associazione ha sviluppato una collaborazione tramite il Comune con due realtà artistiche di carattere nazionale come la Prg, azienda che organizza il festival Mont’Alfonso Estate, e la Fondazione Toscana Spettacolo che metteranno in palio altri premi.

Ancora top secret, invece il nome dell’ospite d’onore. Per la conduzione artistica della serata, confermati due personaggi locali, Morris Di Fausto, cantante spesso prestato anche al mondo teatrale e la sua compagna Gloria Tonini, volto di Canale 50 nonché partecipante a Miss Italia pochi anni fa.

Novità in giuria dove saranno presenti sette artisti, ognuno con la sua specialità: Ilenia Bizzarri sarà la specialista della danza, la new entry Mariaelena Grandini esperta di musical, Michela Innocenti per la recitazione, Matteo Marcalli che avrà un occhio di riguardo per i musicisti, Ugo Menconi per la coralità, Alessandro Pedreschi per la presenza scenica e infine Lorenza Rocchiccioli in arte Erol sarà la giudice del canto. Dal canto alla musica, dal ballo alla magia al cabaret, ci si aspettano tre serate di varietà con qualche novità sempre in divenire.

Garfagnana’s Got Talent è nata nel 2016. A Castelnuovo, con l’allora direttore artistico Paolo Mellucci, che aveva realizzato nei primi anni 2000 la Corrida edizione castelnuovese. L’evento si trasformò, dopo un’edizione, in un concorso canoro che ebbe successo per vari anni. Dopo qualche anno gli organizzatori pensarono ad uno spettacolo rivolto alla ricerca di talenti artistici. Nella scorsa edizione 2023 la vittoria era andata al giovanissimo, appena undicenne Filippo Giannotti con un assolo alla chitarra. Secondo posto per Claudio Orlandi e Adriano Coppedè, da Camaiore, terzi a pari merito il pianista Jonathan Mazzei e la "terribile" Crew dei Monelli diretta da Silvia Deiana.

Dino Magistrelli