Torna “Fashion in Flair” a Lucca: Salotto delle Eccellenze Made in Italy

"Tutto è iniziato per gioco" e adesso è il salotto delle eccellenze made in Italy più atteso dalla città. Torna per la sua 14ª edizione Fashion in Flair, con cambio di location e tante novità. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, il salotto sposta la sua mostra mercato nei chiostri del Real Collegio, lasciando Villa Bottini, che subirà restauri e sarà momentaneamente chiusa agli eventi.

Ben 112 gli artigiani italiani selezionati per l’evento, che dal Trentino fino alla Sicilia porteranno in città alto artigianato Made in Italy, come accessori, vestiti, borse e scarpe, per uomo donna e bambino, profumi e prodotti per la cura del corpo, arredamento per casa e interni completamente fatti a mano. Non mancheranno gli artigiani del gusto che con le loro prelibatezze coccoleranno il salotto dalla colazione all’aperitivo. Una prestigiosa vetrina ideata e promossa dall’Associazione Culturale "Eccellenti Maestrie", per artigiani italiani, rappresentanti dell’alto artigianato Made in Italy nelle sue molteplici forme ed espressioni.

E proprio per questo verranno assegnati tre premi per l’impegno nella valorizzazione dell’artigianato artistico. Il premio "Made in Italy" Consegnato dalle Associazioni di Categoria locali (CNA, Confcommercio e Confartigianato), all’espositore che meglio saprà rappresentare con la sua produzione, il ben fare italiano. Premio città di Lucca consegnato dal Comune, presente con gli assessori Mia Pisano e Paola Granucci, all’artigiano che saprà distinguersi per creatività manuale, unicità, tipicità e originalità del prodotto. Ed infine premio Fondazione Banca del Monte di Lucca all’artigiano che in questa XIVª edizione, saprà meglio interpretare, valorizzare e preservare le nobili tradizioni artigiane legate alle eccellenza del patrimonio artistico e culturale italiano.

"È un onore portare avanti in maniera decisa questo evento - hanno dichiarato gli assessori alla cultura Mia Pisano e al commercio Paola Granucci - che ogni anno si riconferma di grande successo e importanza per le realtà artigianali non solo del nostro territorio ma di tutta Italia. Un palinsesto così ricco va solo valorizzato al massimo, un evento di grande successo che porta alla scoperta del vero artigianato Made in Italy ben selezionato". Sì, perché nonostante le migliaia di domande ricevute è stata fatta una severa e accurata selezione di aziende e prodotti che rispecchiassero il concetto di Fashion in Flair. "Il salotto che abbiamo voluto ricreare in questi anni è quello del Ben fare - racconta la direttrice artistica Ilaria Mari - un ambiente elegante e familiare dove potersi sentire a proprio agio e acquistare prodotti di grande qualità".

Rebecca Graziano