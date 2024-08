Torna “E lucevan le stelle”. Musica, arte e storia sulle Mura

Lucca si illumina di musica, arte e storia nella notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto, le Mura di Lucca tornano ad essere il palcoscenico di un evento straordinario che celebra la cultura e la tradizione della città toscana.

E’ stata annunciata, ieri mattina dagli assessori Pisano e Santini, la terza edizione di "E Lucevan le Stelle", un’occasione unica per immergersi nella bellezza delle Mura cittadine e della loro storia millenaria.

Il nome dell’evento richiama l’aria celebre dell’opera "Tosca" di Giacomo Puccini, sottolineando il legame profondo tra la città e il suo patrimonio culturale musicale. L’evento prenderà il via alle 21.30 e si protrarrà per tutta la notte, promettendo emozioni intense e atmosfere suggestive. Lungo i quattro chilometri di passeggiata sulle Mura, i visitatori potranno assistere a concerti lirici, esibizioni corali e performance musicali di altissimo livello. Dai baluardi di San Paolino a quelli del San Salvatore, ogni angolo delle Mura sarà animato da artisti e musicisti pronti a incantare il pubblico con brani classici e contemporanei. Oltre alla musica, "E Lucevan le Stelle" offre un ricco programma culturale che abbraccia mostre, visite guidate ai sotterranei storici e iniziative speciali. I visitatori potranno esplorare i sotterranei di Santa Croce e San Martino, normalmente chiusi al pubblico, scoprendo angoli nascosti della storia lucchese. Quest’anno, l’evento si arricchisce di nuove proposte, come la Milonga dell’associazione Tango Querido, prove di ballo per tutti i livelli di esperienza presso l’Antico Caffè delle Mura. Inoltre, le torri simbolo di Lucca, come la Torre Guinigi e la Torre delle Ore, saranno aperte ai visitatori notturni, offrendo panorami mozzafiato sulla città illuminata. Forte il coinvolgimento dei gruppi locali e associazioni che partecipano attivamente all’organizzazione dell’evento.

Le casermette delle Mura ospiteranno esposizioni e rievocazioni storiche, come la mostra "Il ritorno dei Puccini a Celle", accompagnata dalla proiezione del documentario "Puccini: luoghi e suggestioni".

L’appuntamento con E Lucevan le Stelle è quindi fissato per sabato 10 agosto, un evento che promette di illuminare la notte di San Lorenzo con la sua magia.

Rebecca Graziano