Torna a battere il cuore di Fornaci. Via al recupero delle ex elementari. Un cantiere da 4,5 milioni di euro

Presto al via il completo recupero delle ex scuole elementari, che si trovano proprio nel centro di Fornaci e che chiuse da anni e solo in parte utilizzate, rischiavano un lento ma inesorabile degrado. Invece l’immobile verrà completamente ristrutturato, con 5 milioni e 440 mila euro. Ci penserà ARTI (Agenzia Regionale per l’impiego) nell’ambito del Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro (parte integrante del PNRR) che consentirà di ampliare i servizi del Centro dell’Impiego che ora occupa una piccola parte dell’immobile ed anche di offrire spazi alla comunità.

Il progetto, noto da mesi, ieri è stato presentato ufficialmente proprio all’interno della ex scuola elementare con la partecipazione del presidente della Toscana Eugenio Giani insieme alla sindaca di Barga, Caterina Campani, che hanno sottolineato il grande valore di questo progetto e l’opportunità per Fornaci. Con loro anche i dirigenti di ARTI Stefano Cerchiantini e Romina Nanni. L’intervento partirà a brevissimo e dovrà essere concluso entro la primavera del 2026 ed oltre al completo recupero di un grosso stabile, potenzierà innanzitutto il centro per l’impiego con nuovi spazi a disposizione e nuovi servizi, ma anche con la creazione dell’Archivio di ARTI.

Il centro per l’impiego occuperà tutto il piano superiore ed una ala del palazzo mentre la rimanente parte resterà a disposizione di associazionismo e attività della comunità. L’operazione vedrà salvaguardare la sua architettura esterna, mentre ci sarà una completa trasformazione in termini antisismici, tecnologici ed architettonici della parte interna. Il piano superiore vedrà potenziare il Centro anche con spazi adatti ad incontri ed attività di gruppo; spazi anche per poter realizzare forme di open day e iniziative di domanda-offerta del lavoro: ci sarà anche una sala multimediale oltre ad una "Aula Trio" che permetterà all’utenza di partecipare alla formazione a distanza, ma anche al potenziamento delle competenze digitali. La sindaca Caterina Campani ha voluto rimarcare l’impegno congiunto con ARTI e la Regione Toscana per cogliere l’opportunità venuta dal PNRR per realizzare a Fornaci uno dei più grandi investimenti del territorio. Campani ha chiesto anche pazienza e collaborazione alla comunità visto che oltre al progetto presentato a Fornaci a brevissimo è atteso l’avvio anche di un intervento per 740 mila euro finanziato sempre dalla Regione nell’ambito degli interventi sulle aree interne per i centri commerciali, che permetterà di ristrutturare completamente Piazza IV Novembre. I cantieri partiranno uno dopo l’altro.

"Il palazzo delle ex scuole è stato centrale nella vita del paese e ora tornerà ed essere un centro civico in grado di dare tanti servizi e funzioni alla comunità – ha commentato il presidente della regione Eugenio Giani -. Un vero e proprio centro civico sorgerà dunque in questo palazzo per un futuro coerente con quello che è sempre stato questo luogo".

