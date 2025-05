Le ricette di Fd’I per infrastrutture, viabilità e sanità

Un coordinamento di zona in Media Valle del Serchio, con sede ancora da individuare, al fine di una riorganizzazione politica che FDI intende realizzare per rilanciare il partito sul territorio. E’ questo uno dei punti prioritari che Fratelli d’Italia si pone come obbiettivo politico-programmatico per dar vita ad un’alternativa di governo nei comuni della Media Valle.

L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa tenutasi sabato pomeriggio a Fornoli, al Bar La Ruota, con la presenza di Riccardo Giannoni, segretario provinciale, di Vittorio Fantozzi, capogruppo di FDI alla Regione Toscana, di Mara Nicodemo, consigliera provinciale, dei coordinatori dei Circoli di Bagni di Lucca Jerry Possentini, di Borgo a Mozzano Massimo Giannoni con i rispettivi vice Marcello Marchi e Antonio Frullani e il vice coordinatore di Coreglia Antelmineli Pietro Frati.

"E’ fondamentale - ha dichiarato Riccardo Giannoni - portare avanti in zona un progetto formativo per i militanti con scambi di informazioni e strategie politiche operative.

"Importante - prosegue - poi sarà adoperarci per rapporti condivisi con gli alleati di governo per preparare un’alternativa unitaria nella Valle, questo anche in vista delle elezioni regionali di ottobre e di quelle comunali a Bagni di Lucca fra due anni".

I temi del programma, oltre alla riorganizzazione territoriale, puntano alla risoluzione dei problemi connessi alla viabilità, con la realizzazione di infrastrutture adeguate, la riorganizzazione della sanità territoriale, che soffre di una carenza di servizi e un progetto per frenare lo spopolamento dei territori.

Marco Nicoli