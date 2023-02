Tormenta di neve Quindici persone bloccate in auto

Tempesta di neve ancora ieri in Garfagnana, dopo una domenica caratterizzata da richieste di soccorso arrivate dai tanti automobilisti in transito lungo la strada provinciale per l’avvicinamento alle aree sopra i 1000 metri.

L’allerta meteo in codice giallo diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale, in un primo tempo riguardante soltanto la giornata festiva è stata infatti prorogata e interesserà anche oggi. Il maltempo ha continuato a interessare in particolare le zone tra San Pellegrino in Alpe, Passo delle Radici e Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana intorno ai 1500m di altitudine dove domenica, dopo il primo intervento di salvataggio dei vigili del fuoco per una autovettura bloccata dall’arrivo di una fase più intensa di precipitazioni nevose tra le frazioni di Campori e Chiozza, è entrata in azione anche la Polizia Provinciale.

In serata, intorno alle 18, state soccorse 15 persone di cui 2 minori a bordo di 5 auto che erano rimaste bloccati dalla tormenta di neve appunto nel tratto tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, al confine tra Toscana e Emilia Romagna, sia a causa della scarsa visibilità per l’arrivo del buio sia per guasti tecnici alle catene da neve, oltre alla non perfetta conoscenza della strada. In un primo tempo, grazie al supporto del trattore spazzaneve e il mezzo Unimog spargisale del settore viabilità della Provincia di Lucca, in azione fino dalla mattinata su tutto il comprensorio, sono stati soccorsi gli automobilisti rimasti bloccati che poi sono stati scortati dalla Polizia Provinciale al punto di raduno al Passo delle Radici e, infine, accompagnati in colonna a passo d’uomo, in modalità di "safety car" sempre a causa della scarsa visibilità, fino all’altezza del paese di Castiglione di Garfagnana dove la viabilità era pressoché regolare.

La tormenta di neve, con forti raffiche di vento Grecale in costante aumento, ha interessato tutto il comprensorio montano e ha continuato a imperversare l’area anche ieri, anche se con ridotte criticità visto la minore affluenza di mezzi in circolazione rispetto alla giornata festiva.

La situazione meteorologica dovrebbe andare a indebolirsi gradatamente per poi avere un colpo di coda previsto per domani, con neve nuovamente attesa anche a quote collinari e un miglioramento deciso per il fine settimana prossimo, con temperature in aumento dopo le minime toccate negli ultimi giorni.

Fiorella Corti