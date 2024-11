“Torello Lab“, quattro candeline super. Il negozio cresce e raddoppia in centro

L’apertura di una nuova attività, sempre a Lucca (già acquisito il fondo), la conseguente assunzione di personale, un restyling completo del sito, più moderno e che consentirà di poter vendere la merce in tutta Europa. Sono le novità del negozio Torello Lab, abbigliamento maschile, calzature, accessori, ma anche orologi ad esempio, un vero e proprio concept store situato in via Buia, nel cuore del centro storico, che compie quattro anni. "Per fortuna l’attività sta funzionando al massimo, un successo che non immaginavo anche se ci speravo ovviamente – spiega il titolare, Andrea Luporini (a sinistra nella foto con lo Sascha Musetti, store manager) – pur essendo in un periodo difficile per l’economia in generale. I clienti ci riconoscono questa concezione di moda per uomo a 360 gradi, apprezzano i nostri brand. Quindi raddoppiamo, sempre a Lucca, con un secondo punto vendita. Sono già in corso le selezioni per assumere una o due figure professionali necessarie. Sono stati quattro anni intensi, ma siamo contenti. Fondamentale, inoltre, aver sviluppato il sito per distribuire la nostra merce anche on line, una prerogativa in più".

M.S.