Topi nella scuola. Chiude l’asilo

L’asilo nido e la scuola dell’infanzia di via del Boccaione a Porcari chiuse da oggi, 4 dicembre, per tre giorni (riapertura fissata per lunedì 9) dopo il ritrovamento di alcuni topi nei locali dell’edificio scolastico. Il sindaco Fornaciari ha firmato la specifica ordinanza. La sospensione delle attività didattiche inizierà oggi e durerà fino a venerdì 6 compreso.

Durante questo periodo una ditta specializzata incaricata dal Comune opererà per risolvere la situazione.

"In una realtà agricola e campestre come quella di via Boccaione, la presenza di piccoli animali e roditori è un fenomeno che può verificarsi – ha spiegato il primo cittadino – ma è nostra responsabilità intervenire con tempestività. Ho ritenuto giusta questa decisione, anche se comporta inevitabili disagi per le famiglie, perché la sicurezza dei bambini e delle bambine viene prima di tutto".

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Porcari, il professor Antonio Marchetta, è stato coinvolto attivamente nella valutazione della situazione, supportando il percorso decisionale che ha portato all’ordinanza. L’amministrazione comunale ha sottolineato che si tratta di una misura preventiva, necessaria per evitare che il problema possa peggiorare.

"Ringrazio le famiglie per la comprensione e la collaborazione in questo momento", ha aggiunto il sindaco.

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì 9 dicembre, una volta concluso l’intervento di bonifica e verificata la totale sicurezza degli ambienti scolastici.

Ma.Ste.