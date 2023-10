”Together… in mostra”. Inaugurazione a palazzo Ducale

Primo atto oggi di Lucca Comics & Games: inaugurano alle 17, con ingresso gratuito, le mostre di palazzo Ducale (piazza Napoleone), ben sette che ci accompagnano a conoscere grandi artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Le mostre sono tra gli appuntamenti culturali più attesi del festival e vede fra gli artisti omaggiati anche Asaf & Tomer Hanuka: fratelli gemelli, autori a quattro mani del poster dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games; Garth Ennis maestro del fumetto americano; dal Giappone Usamaru Furuya una delle voci più interessanti del fumetto orientale; AkaB ovvero Gabriele di Benedetto, maestro del Fumetto ai Lucca Comics Awards 2020, prematuramente scomparso; Luis Royo e Romulo Royo padre e figlio spagnoli, autori insieme di arte fantastica; Amélie Fléchais: character designer, animatrice, illustratrice, fumettista e autrice francese, classe 1989.

Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorita di oggi, le esposizioni saranno accessibili a ingresso libero dal 15 al 31 ottobre (da martedì a sabato ore 15-19, domenica ore 10-13 15-19; chiuso il lunedì).

Dal 1 al 5 novembre l’accesso sarà consentito ai soli possessori del biglietto di ingresso del festival (orario 919).

Esposti in anteprima anche una selezione dei lavori dei 17 nuovi artisti coinvolti nel progetto fumetti nei musei (terza edizione), a cura di Mattia Morandi, Simona Cardinali, Chiara Palmieri, per il progetto del Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con la casa editrice Coconino Press - Fandango, che vede i luoghi della cultura italiana protagonisti di altrettante storie.

E se oggi è il grande giorni delle mostre, il conto alla rovescia per il festival prosegue incessante, come prosegue a ritmo sostenuto la vendita dei biglietti per i cinque giorni del festival.

A ieri pomeriggio nel totale si era superata 214 mila tagliandi vendut per il festival che quest’anno si svolgerà dal 1 al 5 novembre.

In testa alle preferenze degli appassionati di Comics & Games ci sono il giorno di sabato 4 novembre che ormai si avvicina al sold out (80mila è il massimo dei biglietti vendibili), seguito dal venerdì e dal giovedì che hanno abbondamente superato i 40mila biglietti venduti. Più indietro, come sempre, il primo e l’ultimo giorno del festival.