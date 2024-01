Toby cerca famiglia. Ha due anni, è giocoso e va d’accordo con i gatti

“Mi chiamo Toby, sono un bellissimo meticcio di circa 2 anni, ho il microchip, sterilizzato, godo di buonissima salute fisica, ho tanta voglia di giocare e di divertirmi, forse può essere questo il mio difetto, se difetto lo vogliamo definire, l’essere un cane esuberante. Malgrado che abbia due anni, dentro di me esiste l’ eterno ‘peter pan’, il cucciolo un pò fisico, con tanta voglia di vivere. Vado d’ accodo con i miei simili e perfino con i gatti“. L’appello è lanciato: Toby cerca una famiglia affettuosa che voglia adottarlo. Si trova al Rifugino a Lucca. Per info chiamare dopo le 18.30 o per whatsApp, Lorena 3393464014 e Laura 347288 9562.